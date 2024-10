Frau im Tennengau vermutlich mit einem Messer getötet

Einsatzkräfte am Tatort

Von: apa

Eine 67-jährige Deutsche ist am Dienstagabend in einem Wohnhaus in Adnet im Salzburger Tennengau tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Die Tat dürfte unter Verwendung eines Messers von einer bisher unbekannten Person verübt worden sein. Die Fahndung läuft.

Der Tathergang und die Hintergründe zur Tat ermittelt das Landeskriminalamt Salzburg. Zur Klärung der genauen Todesursache wird der Leichnam obduziert, informierte die Polizei am Mittwoch.

Der Leichenfund in dem Mehrparteienhaus im Ortsteil Waidach hat einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Hubschrauber, mehrere Streifen sowie Beamte der Spurensicherung und das Rote Kreuz waren im Einsatz. Im Zuge der Ermittlungen werden auch Nachbarn der getöteten Frau befragt, hieß es. Nähere Informationen gab die Polizei bisher nicht bekannt.