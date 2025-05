Frau in Graz in Innenhof getötet, Nachbar festgenommen

Von: apa

Eine Frau (72) ist am Freitag in Graz in einem Innenhof eines Mehrparteienhauses schwer verletzt aufgefunden worden und dann verstorben. Ein 53-jähriger Nachbar steht im Verdacht, sie im Streit tödlich verletzt zu haben, wie ein Polizeisprecher der APA sagte. Der Mann wurde in seiner Wohnung in dem Haus festgenommen, nachdem er sich verdächtig verhalten und flüchten wollte. Eine eingehende Befragung des Mannes steht noch aus, er wurde ins Stadtpolizeikommando gebracht.

Die Polizei wurde kurz nach 12.30 Uhr vom Roten Kreuz alarmiert, dass die Rettungskräfte eine schwer verletzte Frau in einem Innenhof in der Scheigelgasse versorgt hätten. Hausbewohner hatten die Einsatzkräfte alarmiert. Erste-Hilfe-Maßnahmen konnten der Frau nicht mehr helfen – sie erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Eine Alarmfahndung für das Stadtgebiet von Graz wurde ausgelöst, Streifen der Polizei sowie eine Drohne beteiligten sich daraufhin an der Fahndung nach einem vorerst unbekannten Tatverdächtigen. Auch Kriminalisten haben umgehend die Ermittlungen aufgenommen.

Verdächtiger wollte sich davonmachen

Bei der Befragung der Hausbewohner stießen die Beamten dann auf einen 53-Jährigen, der aus seiner Wohnung flüchten wollte, als die Polizisten vor der Tür standen. Ein Sprecher sprach von einem dringenden Tatverdacht. Der Mann dürfte die Frau offenbar im Streit tödlich verletzt haben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und zum genauen Tathergang waren am Nachmittag im Laufen. Das Landeskriminalamt (LKA) Steiermark hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion des Leichnams angeordnet. Die Frau hat massive Kopfverletzungen aufgewiesen. Die Spurensicherung suchte im Umfeld noch nach einer möglichen Tatwaffe.