Frau starb nach Explosion von Bombe in ihren Händen

Von: APA/dpa

Bei einer Bombenexplosion am Samstag in der Früh in der griechischen Hafenstadt Thessaloniki ist eine Frau ums Leben gekommen. Die 38-Jährige sei schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, wo nur noch ihr Tod habe festgestellt werden können, berichtete die Tageszeitung “Kathimerini”. Einen terroristischen Hintergrund habe die Polizei schnell ausgeschlossen, hieß es unter Berufung auf die Behörden. Die Frau soll den Sprengstoff in ihren Händen getragen haben.

Die Frau sei wegen verschiedener Raubdelikte polizeibekannt und auch schon im Gefängnis gewesen, berichtete die “Kathimerini”. Die Beamten mutmaßen, dass sie mit dem Sprengstoff einen Bankomaten in die Luft jagen wollte, der Sprengsatz jedoch zuvor in ihren Händen explodierte. Der Verdacht wird von Aufnahmen umliegender Überwachungskameras gestützt. Nachbarn berichteten gegenüber griechischen Medien, sie hätten einen enormen Knall gehört, der sich angefühlt habe wie ein Erdbeben.