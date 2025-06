Urlauber aufgepasst: Frankreich streicht die Mauthäuschen

Von: idr

Paris – Frankreich erlebt aktuell eine Autobahn-Revolution: Die klassischen Mautstellen, die jahrelang den Verkehrsfluss blockierten, gehören der Vergangenheit an. Mit der Einführung des „Péage à flux libre“, einem innovativen, schrankenlosen Mautsystem, können Autofahrer nun ohne anzuhalten oder zu bremsen die Gebührenstrecken passieren. Dieser Schritt soll den Verkehr erheblich entlastet und vor allem in den Ferienzeiten für kürzere Fahrzeiten sorgen.

Die erste Strecke, auf der dieses neue System in Betrieb genommen wurde, erstreckt sich über 210 Kilometer von Paris bis nach Caen und ist damit ein Vorreiter für die Zukunft. Der Fahrgast muss nicht mehr an den kleinen Mauthäuschen stoppen, um ein Ticket zu ziehen und zu bezahlen. Stattdessen werden die Kennzeichen automatisch gescannt und die Gebühr digital erfasst.

Kein Freifahrtschein für Autobahnen

Doch der Gewinn bezieht sich nur auf die Zeit, kassiert wird weiterhin: Autofahrer zahlen weiterhin eine Gebühr von etwa 20 Euro für die Strecke, die über elektronische Sensoren erfasst und abgerechnet wird. Der französische Autobahnbetreiber Sanef gibt an, dass Reisende in den Stoßzeiten durch das neue System im Schnitt bis zu anderthalb Stunden Stau ersparen können.

Die digitale Mautlösung ist nicht nur auf den französischen Autobahnen im Einsatz. In anderen europäischen Ländern wie Italien, Spanien und Portugal setzt man bereits in einigen Bereichen auf das „Free Flow“-System. Auch hierzulande sind Anbieter von elektronischen Lösungen für Mautstellen gängig, auch wenn diese weiter über Schranken verfügen – ein Hybrid also.

Ohne Ticket wird es teuer

Doch wer es versäumt, die Mautgebühr innerhalb von 72 Stunden zu bezahlen, riskiert eine Strafgebühr und das kann teuer werden: Bis zu 375 Euro müssen Schlafmützen für das Versäumen einrechnen. Für Vielfahrer gibt es Mautboxen, die eine automatische Zahlung ermöglichen und ein Abo-Modell beinhalten. Wer jedoch lieber analog bezahlt, muss sich nach Raststätten oder Tabakläden umsehen, die Automaten für die Mautzahlung bereitstellen.