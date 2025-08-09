Tödlicher Motorradunfall oberhalb von Terlan

Auf der Straße nach Mölten

Von: luk

Terlan/Mölten – Am Samstagnachmittag hat ein Verkehrsunfall oberhalb von Terlan ein Todesopfer gefordert.

Auf der Landesstraße zwischen Terlan und Mölten bei Kilometer 3 kam es zu einem Motorradunfall. Um 15.40 Uhr wurde der Notruf abgegeben.

Notarzt und Weißes Kreuz eilten zur Unfallstelle. Sie konnten das Leben der verunfallten Person jedoch nicht mehr retten.

Ebenso im Einsatz waren die Feuerwehr und die Carabinieri, die die Unfallermittlungen führten.