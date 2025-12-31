Aktuelle Seite: Home > Chronik > Freigabe von Epstein-Akten wohl erst Ende Jänner
400 Anwälte sollen Akten prüfen

Freigabe von Epstein-Akten wohl erst Ende Jänner

Mittwoch, 31. Dezember 2025 | 11:25 Uhr
400 Anwälte sollen Akten prüfen
APA/APA/AFP/MANDEL NGAN
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Das US-Justizministerium muss im sogenannten Epstein-Fall noch 5,2 Millionen Aktenseiten durchsehen. ⁠Das geht aus einem Regierungsdokument hervor, das die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte. Für die Prüfung der Unterlagen werden demnach 400 Anwälte benötigt. Sie sollen sich zwischen dem 5. und 23. Jänner an die Arbeit machen.

Die endgültige Freigabe aller Dokumente dürfte sich damit deutlich verzögern. Eigentlich hatte der Kongress dafür den 19. Dezember als Frist gesetzt. Eine Stellungnahme des Weißen Hauses und des Justizministeriums lag am Mittwoch zunächst nicht vor. Vergangene Woche hatte das Justizministerium mitgeteilt, dass mehr als eine Million zusätzliche Dokumente aufgetaucht seien, die möglicherweise mit dem Epstein-Fall zusammenhängen.

Bisheriges Material zum Teil stark geschwärzt

US-Präsident Donald Trump hatte eine Veröffentlichung der Akten lange abgelehnt. Erst nach zunehmendem Druck auch aus der eigenen Anhängerschaft lenkte er ein. ⁠Bisher öffentlich gemachtes Aktenmaterial wurde zum Teil nur stark geschwärzt freigegeben, was auch bei Trumps Republikanern für Unfrieden sorgt. In der Partei wird befürchtet, dass der Skandal sich negativ auf die Kongresswahlen im kommenden November auswirken könnte.

Der besonders unter Reichen und Prominenten gut vernetzte Finanzier Jeffrey Epstein soll einigen seiner Bekannten Minderjährige zum Sex zugeführt haben. Er wurde als Sexualstraftäter verurteilt und 2019 tot in einem Gefängnis aufgefunden. Sein Tod wurde als Suizid eingestuft. Trump und Epstein verkehrten in den 1990er und frühen 2000er-Jahren gesellschaftlich miteinander. ⁠Mitte der Nullerjahre endete die Verbindung nach Angaben des Präsidenten. Trump hat erklärt, von Epsteins Verbrechen nichts gewusst zu haben.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
So schätzt Quästor Ferrari die Südtiroler ein
Kommentare
48
So schätzt Quästor Ferrari die Südtiroler ein
Mit Heli auf die Skipiste: Fluglizenz jetzt weg
Kommentare
35
Mit Heli auf die Skipiste: Fluglizenz jetzt weg
Maskenaffäre: Freispruch für Zerzer und Wegher
Kommentare
31
Maskenaffäre: Freispruch für Zerzer und Wegher
Einwohner eines Bergdorfs in Südtirol überführen gemeinsam Einbrecherbande
Kommentare
29
Einwohner eines Bergdorfs in Südtirol überführen gemeinsam Einbrecherbande
Südtirols Regierung zieht Jahresbilanz 2025
Kommentare
28
Südtirols Regierung zieht Jahresbilanz 2025
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Aktuelle Seite: Home > Politik > Freigabe von Epstein-Akten wohl erst Ende Jänner
400 Anwälte sollen Akten prüfen

Freigabe von Epstein-Akten wohl erst Ende Jänner

Uhr
400 Anwälte sollen Akten prüfen
APA/APA/AFP/MANDEL NGAN
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Das US-Justizministerium muss im sogenannten Epstein-Fall noch 5,2 Millionen Aktenseiten durchsehen. ⁠Das geht aus einem Regierungsdokument hervor, das die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte. Für die Prüfung der Unterlagen werden demnach 400 Anwälte benötigt. Sie sollen sich zwischen dem 5. und 23. Jänner an die Arbeit machen.

Die endgültige Freigabe aller Dokumente dürfte sich damit deutlich verzögern. Eigentlich hatte der Kongress dafür den 19. Dezember als Frist gesetzt. Eine Stellungnahme des Weißen Hauses und des Justizministeriums lag am Mittwoch zunächst nicht vor. Vergangene Woche hatte das Justizministerium mitgeteilt, dass mehr als eine Million zusätzliche Dokumente aufgetaucht seien, die möglicherweise mit dem Epstein-Fall zusammenhängen.

Bisheriges Material zum Teil stark geschwärzt

US-Präsident Donald Trump hatte eine Veröffentlichung der Akten lange abgelehnt. Erst nach zunehmendem Druck auch aus der eigenen Anhängerschaft lenkte er ein. ⁠Bisher öffentlich gemachtes Aktenmaterial wurde zum Teil nur stark geschwärzt freigegeben, was auch bei Trumps Republikanern für Unfrieden sorgt. In der Partei wird befürchtet, dass der Skandal sich negativ auf die Kongresswahlen im kommenden November auswirken könnte.

Der besonders unter Reichen und Prominenten gut vernetzte Finanzier Jeffrey Epstein soll einigen seiner Bekannten Minderjährige zum Sex zugeführt haben. Er wurde als Sexualstraftäter verurteilt und 2019 tot in einem Gefängnis aufgefunden. Sein Tod wurde als Suizid eingestuft. Trump und Epstein verkehrten in den 1990er und frühen 2000er-Jahren gesellschaftlich miteinander. ⁠Mitte der Nullerjahre endete die Verbindung nach Angaben des Präsidenten. Trump hat erklärt, von Epsteins Verbrechen nichts gewusst zu haben.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
So schätzt Quästor Ferrari die Südtiroler ein
Kommentare
48
So schätzt Quästor Ferrari die Südtiroler ein
Mit Heli auf die Skipiste: Fluglizenz jetzt weg
Kommentare
35
Mit Heli auf die Skipiste: Fluglizenz jetzt weg
Maskenaffäre: Freispruch für Zerzer und Wegher
Kommentare
31
Maskenaffäre: Freispruch für Zerzer und Wegher
Einwohner eines Bergdorfs in Südtirol überführen gemeinsam Einbrecherbande
Kommentare
29
Einwohner eines Bergdorfs in Südtirol überführen gemeinsam Einbrecherbande
Südtirols Regierung zieht Jahresbilanz 2025
Kommentare
28
Südtirols Regierung zieht Jahresbilanz 2025
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 