Aktuelle Seite: Home > Politik > Südtirols Regierung zieht Jahresbilanz 2025
Investitionen in Kaufkraft, Arbeit, Wohnen und Bildung

Südtirols Regierung zieht Jahresbilanz 2025

Montag, 29. Dezember 2025 | 13:52 Uhr
Landeshauptmann Arno Kompatscher präsentierte am 29. Dezember bei einem Mediengespräch zum Jahreswechsel die Jahresbilanz der Südtiroler Landesregierung und stellte die Vorhaben für 2026 vor.
LPA/Fabio Brucculeri
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Zum Jahreswechsel hat Landeshauptmann Arno Kompatscher die wirtschaftliche und soziale Lage Südtirols bilanziert und zentrale Vorhaben für 2026 vorgestellt. Im Fokus standen steigende Lebenshaltungskosten, der Fachkräftemangel, leistbares Wohnen sowie die geplanten Lohnverhandlungen im Bildungsbereich.

Mit einem Haushalt von über acht Milliarden Euro steuere Südtirol gezielt gegen den Kaufkraftverlust, erklärte Kompatscher. Allein in den vergangenen zehn Jahren habe das Land durch Steuerentlastungen auf mehr als 2,5 Milliarden Euro verzichtet. Ein zentrales Instrument bleibt die Steuerpolitik: Betriebe, die höhere Löhne zahlen, profitieren von einer gesenkten IRAP, während Familien durch höhere Absetzbeträge für Kinder entlastet werden. Für den öffentlichen Dienst sind im kommenden Dreijahreszeitraum rund 450 Millionen Euro für Vertragsabschlüsse vorgesehen.

Wohnraum bleibt größte soziale Herausforderung

Besonders angespannt bleibt die Wohnsituation. In Bozen liegen Kaufpreise mittlerweile bei bis zu 8.000 Euro pro Quadratmeter, Mieten für Zwei-Zimmer-Wohnungen erreichen bis zu 1.100 Euro. Gleichzeitig werden landesweit über 20.000 Wohnungen touristisch genutzt, mehr als 6.000 davon über Kurzzeitplattformen. Das Land setzt daher auf strengere Regulierung, Preisbindungen und Investitionen in leistbare Mietwohnungen. Ziel sei es, Wohnraum wieder dem regulären Markt zuzuführen.

Strategie gegen Abwanderung und Fachkräftemangel

Trotz einer Arbeitslosenquote von nur 1,6 Prozent fehlt es vielen Betrieben an qualifizierten Fachkräften. Um dem entgegenzuwirken, wurde der Arbeitsmarktservice reformiert: 4.500 individuelle Assessments und rund 1.000 intensive Betreuungen Arbeitsloser wurden 2025 durchgeführt. Gleichzeitig investiert das Land stärker in Forschung und Innovation, um moderne und attraktive Arbeitsplätze zu schaffen.

Solide Finanzlage und gezielte Investitionen

Südtirol startet laut Kompatscher aus einer stabilen Position ins neue Jahr. Das Land ist nahezu schuldenfrei, das Pro-Kopf-BIP liegt über dem nationalen Durchschnitt. Die Inflation ist deutlich gesunken, während weiterhin stark in Gesundheit, Bildung, Mobilität und soziale Sicherheit investiert wird. Für Maßnahmen gegen Altersarmut sind im Zeitraum 2025–2027 rund 150 Millionen Euro vorgesehen.

Verhandlungen mit Lehrkräften angekündigt

Ein wichtiges Signal setzte der Landeshauptmann mit der Ankündigung, die Lohnverhandlungen mit den Gewerkschaften der Lehrkräfte aufzunehmen. Im Haushalt 2026 sind dafür 110 Millionen Euro vorgesehen. Neben Gehaltsfragen sollen auch organisatorische und rechtliche Rahmenbedingungen neu geregelt werden. Voraussetzung für die Gespräche sei ein Ende flächendeckender Protestmaßnahmen.

Kompatscher zeigte sich zuversichtlich: Südtirol verfüge über die wirtschaftliche Stärke und den gesellschaftlichen Zusammenhalt, um zentrale Herausforderungen wie demografischen Wandel, Fachkräftemangel und Wohnungsnot gemeinsam zu bewältigen.

 

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
„Sieben Millionen Euro für Hamas-Terroristen”
Kommentare
40
„Sieben Millionen Euro für Hamas-Terroristen”
Waldbrand in Tirol: Bub verantwortlich, Arbeiten dauern an
Kommentare
27
Waldbrand in Tirol: Bub verantwortlich, Arbeiten dauern an
Silvester: Die schlimmste Nacht des Jahres
Kommentare
27
Silvester: Die schlimmste Nacht des Jahres
Konsequente Kontrollen des Böllerverbots gefordert
Kommentare
27
Konsequente Kontrollen des Böllerverbots gefordert
Grausam: Finnische Rentiere werden Opfer des Ukraine-Kriegs
Kommentare
22
Grausam: Finnische Rentiere werden Opfer des Ukraine-Kriegs
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 