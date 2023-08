Abschiednahme von Gerold Meraner

Bozen – Anlässlich des Verscheidens von Gerold Meraner nehmen ehemalige Weggefährten Abschied und würdigen dabei dessen lebenslanges politisches Engagement.

Eva Klotz würdigt ihren langjährigen Weggefährten Gerold Meraner

Die ehemalige Landtagsabgeordnete der Bewegung Süd-Tiroler Freiheit, Dr. Eva Klotz, würdigt ihren langjährigen Weggefährten Gerold Meraner als mutigen und weitsichtigen Vorreiter und Impulsgeber in der demokratie-, volkstums-, sozial- und wirtschaftspolitischen Entwicklung Südtirols:

Einen ersten großen demokratiepolitischen Akzente setzte er durch die gemeinsame Kandidatur mit Hans Dietl bei den Europa- Wahlen in den 70er Jahren. Er scheute weder Mittel noch Wege, um den Landsleuten die Bedeutung der europäischen Dimension nahe zu bringen. Gerold Meraner setzte als freier Unternehmer auch wirtschaftspolitische Akzente und war sozial überaus engagiert. Er war maßgeblich beteiligt am Zustandekommen des Zusammenschlusses jener politischen Kräfte in Südtirol, welche sich dem Einsatz für die Ausübung des Selbstbestimmungsrechtes verschrieben hatten: Südtiroler Heimatbund, FPS (damalige Freiheitliche Partei Südtirols) und die Föderalismus Bewegung um Alfons Benedikter. Mit Gründung der Union für Südtirol im Herbst 1989 wurden im Landtag mit deren 3 Abgeordneten Benedikter, Meraner und Klotz wichtige neue Akzente gesetzt. Besonderen Einsatz verlangte sich Gerold Meraner selbst in Zusammenhang mit der Streitbeilegungs-Frage ab. Es gab wohl kein Wochenende, an dem er nicht mit seinem Privatauto zu Versammlungen in Österreich unterwegs war, um die südtiroltreuen Kräfte aufzuklären und vor negativen Folgen für die Zukunft zu warnen. Dabei verlangte er sich alles ab und nahm gesundheitliche Schäden in Kauf, die ihm sein weiteres Leben wesentlich erschwerten. Gerold Meraner gebührt ein Ehrenplatz in der neueren Geschichte Südtirols. Sein Einsatz möge unvergessen bleiben. Seiner Familie, welche oft zugunsten des Allgemeinwohls auf den Vater verzichten musste, gilt besondere Anteilnahme.

Die Freiheitlichen verabschieden sich von Gerold Meraner und drücken seiner Familie ihre aufrichtige Anteilnahme aus.

Gerold Meraner war ein Vorreiter Südtiroler Oppositionspolitik. Mit seiner Partei der Unabhängigen konnte er 1983 erstmals in den Südtiroler Landtag einziehen. 1987 wurde diese in die Freiheitliche Partei Südtirols umgewandelt. Mit dieser konnte Meraner 1988 erneut in den Südtiroler Landtag einziehen. Nur ein Jahr später wurde diese Teil der Union für Südtirol. Die Partei der Freiheitlichen, welche 1992 gegründet wurde, ging zwar nicht direkt aus der FPS hervor, Meraner bezeichnete sie jedoch später als inhaltliche Nachfolger seiner ersten Freiheitlichen Partei. Auch inhaltlich stehen sich die beiden Parteien sehr nahe.

„Südtirol verliert einen mutigen Kämpfer für mehr Demokratie und Freiheit, dessen Früchte wir erst heute, 40 Jahre nach seinem Kampf ernten, nachdem immer mehr Südtiroler in verschiedenen Parteien aktiv werden und die SVP weit unter 50 Prozent Marke gedrückt wurde. Gerold, wir werden Dir stets ein ehrendes Gedenken bewahren”, so die Freiheitlichen.

Vereinigung der ehemaligen Regionalratsabgeordneten nimmt Abschied

Auch die Vereinigung der ehemaligen Regionalratsabgeordneten gedenkt Gerold Meraner. Gerold Meraner habe in seiner Zeit als Landtagsabgeordneter mit Nachdruck ethische Werte vertreten und eine klare volkstumspolitische Haltung gezeigt. Als Unternehmer habe er auf ein gutes menschliches Klima geachtet und soziale Erfordernisse berücksichtigt. Mit diesen Worten würdigt der Vorsitzende der Vereinigung der ehemaligen Regionalratsabgeordneten, Franz Pahl, den

verstorbenen Politiker.