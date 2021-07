Freizeitunfall in Gröden

St. Ulrich – In St. Ulrich in Gröden kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Fahrradunfall.

Ersten Informationen zufolge geschah der Freizeitunfall gegen 16.45 Uhr. Auf der Monte Pana Strasse kam ein Radfahrer über die Straße hinaus und fiel über die Böschung hinunter. Dabei erlitt der Fahrradfahrer – ein 18-jähriger Mann aus Modena – ein Rückentrauma. Er wurde von den Rettungskräften erstversorgt und mit mittelschweren Verletzungen in das Krankenhaus von Brixen gebracht.

Vor Ort im Einsatz standen ein Rettungswagen der Sektion des Weißen Kreuzes Gröden sowie die Carabinieri von St. Ulrich.