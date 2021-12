Frontalzusammenstoß in Mühlen

Mühlen in Taufers – Nach der Industriezone in Mühlen in Taufers knapp vor der Geraden, der Uttenheimer Länge, kam es am frühen Dienstagabend aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge.

Dabei wurde eine Person leicht und eine weitere Person mittelschwer verletzt. Die Verletzten wurden von den Rettungskräften des Weißen Kreuzes erstversorgt und in das Krankenhaus von Bruneck gebracht. Die beiden Fahrbahnen konnten nach rund 45 Minuten wieder frei gegeben werden.

Vor Ort im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Mühlen in Taufers, die Straßenpolizei sowie das Weiße Kreuz.