Frontalzusammenstoß in Mühlen

Mühlen in Taufers – Am Freitagabend gegen 20.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Mühlen in Taufers zu einem Einsatz alarmiert.

Auf der Hauptstraße in Mühlen in Taufers nach der Kreuzung beim Wieser in Richtung Kematen war es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Die beiden Fahrzeuglenker befanden sich allein in ihren Fahrzeugen. Ein Fahrer wurde leicht, der andere mittelschwer verletzt. Die beiden Verletzten wurden erstversorgt und in das Krankenhaus nach Bruneck gebracht.

Vor Ort im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Mühlen in Taufers, das Weiße Kreuz sowie die Straßenpolizei.