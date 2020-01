Verkehrsunfall in Sand in Taufers

Freiwillige Feuerwehr Mühlen in Taufers

Mühlen/Sand in Taufers – Auf der Ahrntaler Staatsstraße zwischen Mühlen und Sand in Taufers kam es am frühen Freitagabend zu einem aufsehenerregenden Verkehrsunfall, bei dem zum Glück drei Insassen nur leichte Verletzungen erlitten.

Ersten Informationen zufolge geschah der Unfall gegen 19.20 Uhr auf der Ahrntaler Staatsstraße SS621 bei der Kreuzung nach Mühlwald. Aus bisher ungeklärten Ursachen wurde ein Fahrzeug von einem anderem Pkw beim Abbiegen erfasst, wobei ein Unfallwagen in eine nahegelegene Wiese geschleudert wurde.

Beim Zusammenprall erlitten drei männliche Insassen leichte Verletzungen. Rettungskräfte eines zufällig vorbeikommenden Ambulanzwagens übernahmen mit Rettungskräften eines weiteren Rettungswagens die medizinische Erstbetreuung der Verletzten.

Die drei Leichtverletzten wurden erstversorgt und in das Krankenhaus von Bruneck gebracht.

Vor Ort im Einsatz standen zwei Rettungstransportwagen und ein Krankenwagen der Sektion des Weißen Kreuzes Ahrntal, die Freiwillige Feuerwehr Mühlen in Taufers sowie die Carabinieri von Sand in Taufers.