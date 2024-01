Frostpeitsche in Deutschland – schwaches Tief in Südtirol

Bozen – Tief “Gertrud” wird am Mittwochmorgen in Deutschland für Ungemach sorgen. Kräftige Schneefälle, Glatteis und Eisregen sollen in weiten Teilen des Landes vorherrschen. Das Tief bringt aus Südwesten milde Luftmassen, aus Norden hält die kalte Polarluft dagegen. Und genau über Deutschland liegt die Wettergrenze.

Während in Deutschland vor der “Eis-Hexe” gewarnt wird, geht es in Südtirol gemütlicher zu. Doch auch hierzulande gibt es einen Wetterumschwung, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin berichtet. Eine schwache Wetterfront von Mittwoch auf Donnerstag dürfte stellenweise für etwas Schnee sorgen. Zum Wochenende hin wird es wieder sonniger und kälter.

Nach der Kälte kommt ein bisschen Schnee und danach wieder Kälte. Von morgen auf übermorgen zieht eine schwache Front durch, bringt ein klein wenig Schnee, teils bis in die Täler. Weil Wolken aufziehen kühlt es nicht mehr so stark ab, zum Wochenende hin wieder sonniger und kälter — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) January 16, 2024

In den vergangenen Tagen war es in Südtirol vergleichsweise kalt. Besonders in den Nächten gab es in einigen Gebieten zweistellige Minusgrade.

Wir sind mitten in den kältesten Tagen bzw. Nächten des Winters. Kältepole auch heute wieder das obere Pustertal mit -16° zwischen Toblach und Sexten, eiskalt auch in den Städten Sterzing und Bruneck mit jeweils -13°. Auch tagsüber bleibt's bei Dauerfrost im Wipptal und Pustertal pic.twitter.com/Hept95jPKH — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) January 14, 2024

Viele Wolken, stellenweise etwas Schneefall

Die Höhenströmung dreht am Mittwoch auf Südwest und führt feuchte Luftmassen Richtung Südtirol. Daher ist am Mittwoch der Himmel meist dicht bewölkt, die Sonne kommt nur zeitweise zum Vorschein. Am Vormittag sind in den nördlichen Landesteilen ein paar Schneeflocken möglich.

In der Nacht auf Donnerstag kommt es von Süden her verbreitet zu Niederschlägen. Die Schneefallgrenze liegt zwischen dem Talboden und 700 Metern.

Ab Samstag wieder viel Sonnenschein

Am Donnerstag geht es wechselnd bewölkt mit ein paar sonnigen Abschnitten weiter. Am Donnerstagabend tauchen von Norden her wieder dichtere Wolken auf und in der Nacht sind stellenweise ein paar Schneeflocken möglich.

Am Freitag gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken. Stellenweise weht kalter Nordwind.

Am Samstag scheint in ganz Südtirol die Sonne. Die Temperaturen sind winterlich.

Am Sonntag bleibt es überwiegend sonnig mit einigen hohen Wolkenfeldern.