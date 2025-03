Führerloser Lkw rollt über belebte Hauptstraße

Von: luk

Es hätte böse enden können: Am Freitagvormittag machte sich ein Kleinlaster an einer Tankstelle in Kaltern selbstständig. Zunächst rollte er langsam los, doch innerhalb weniger Sekunden nahm er an Fahrt auf – direkt in Richtung der belebten Hauptstraße. Nur Augenblicke zuvor waren dort mehrere Fahrzeuge vorbeigefahren.

Ein Mann bemerkte die Gefahr und rannte dem führerlosen Schwerfahrzeug hinterher, doch es war zu spät – ohne sich selbst in Gefahr zu bringen, konnte er nichts mehr ausrichten.

Der Lkw überquerte ungebremst die Straße nach Tramin, bevor er schließlich unsanft in einer Hecke auf der gegenüberliegenden Seite zum Stillstand kam. Der Schaden: eine demolierte Frontpartie und eine in Mitleidenschaft gezogene Windschutzscheibe. Nun muss der Lastwagen in die Werkstatt – und die Beteiligten dürften noch einmal tief durchatmen.