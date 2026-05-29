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Alessandro D’Errico ist neuer Landeskommandant

Führungswechsel bei den Carabinieri in Südtirol

Freitag, 29. Mai 2026 | 16:41 Uhr
Col. Alessandro D\'Errico e Gen. Stefano Paolucci
Carabinieri
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Von: mk

Bozen – Das Landeskommando der Carabinieri in Südtirol steht unter neuer Führung. Oberst Alessandro D’Errico hat offiziell das Ruder übernommen und wurde am Pfingstmontag vom Kommandanten der Carabinieri-Legion Trentino-Südtirol, Brigadegeneral Stefano Paolucci, herzlich in Bozen willkommen geheißen.

Paolucci wünschte dem neuen Landeskommandanten viel Erfolg bei seiner künftigen Arbeit zum Schutz des Territoriums und der Südtiroler Bevölkerung. Der am 6. März 1982 in San Giovanni Rotondo (Foggia) geborene D’Errico blickt auf eine fundierte militärische und akademische Laufbahn zurück.

Nach dem sprachwissenschaftlichen Abitur trat er im Jahr 2000 den Carabinieri bei. Seine Ausbildung absolvierte er an der Militärakademie in Modena und der Offiziersschule in Rom. Er hält einen Abschluss in Rechtswissenschaften sowie einen spezialisierten Master-Abschluss in „Interner und externer Sicherheit“. Zudem qualifizierte er sich am Höheren Generalstabslehrgang der Verteidigung.

Im Laufe seiner Karriere durchlief Oberst D’Errico zahlreiche Stationen im territorialen Organisationsdienst der Carabinieri. Er leitete unter anderem die Einsatz- und Funkstreifeneinheit in Bianco im Kalabrien sowie die Kompanien von Tagliacozzo (Abruzzen) und Lucera (Apulien). Ab 2016 war er im Generalkommando der Carabinieri in Rom tätig, wo er Erfahrungen in den Abteilungen für Operationen, Rechtsangelegenheiten sowie Audit und Innovation sammelte.

Auch auf internationalem Parkett ist der neue Kommandant versiert: Neben einem Auslandseinsatz in Bosnien-Herzegowina im Rahmen der EUFOR-Mission „Althea“ (2006) war er zuletzt von September 2022 bis September 2025 drei Jahre lang als stellvertretender Verteidigungsattaché an der italienischen Botschaft in Ankara in der Türkei im Einsatz.

Oberst Alessandro D’Errico spricht fließend Englisch und verfügt über Grundkenntnisse der deutschen Sprache.

Bezirk: Bozen

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