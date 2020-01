Fünf Alkolenker in der Nacht auf Samstag unterwegs

Bozen – Die Carabinieri von Bozen haben in der Nacht auf Samstag sechs Personen den Führerschein entzogen – fünf davon wegen Trunkenheit am Steuer.

Insgesamt wurden 132 Personen überprüft. Nicht zuletzt wegen der potentiell verheerenden Auswirkungen von Fahrten unter Alkoholeinfluss haben die Carabinieri großräumige Kontrollen in Bozen und Umgebung, in Eppan, Mölten, Deutschnofen, Welschnofen, am Ritten, im Sarntal, in Jenesien, Terlan, Karneid, Tisens, Nals und in der Ortschaft Unsere Liebe Frau im Walde durchgeführt.

Auf der Straße wurden mehrere Kontrollposten errichtet. Im Einsatz stand auch eine Hundestaffel der Finanzpolizei, um Drogen aufzuspüren.

In einigen Fällen wurden Fahrzeuge wegen verschiedener Verstöße gegen den Straßenkodex beschlagnahmt oder angehalten.

Bedauerlicherweise handelte es sich dabei zum Teil auch um Personen, die sich betrunken ans Steuer gesetzt hatten. Allerdings waren keine Führerscheinneulinge darunter. Glücklicherweise ist es auch zu keinem Unfall gekommen.

Wegen Trunkenheit am Steuer wurden fünf Personen angezeigt. Die Betroffenen stammen aus Lana, Terlan, Eppan, Bozen und Trient.

Auch vor einer bekannten Diskothek haben die Carabinieri Kontrollen durchgeführt. Dort spürte ein Drogenhund einen Umschlag, in dem sich LSD befand, das auf sechs Briefmarken angebracht war.

Außerdem kassierte eine Person ein Bußgeld wegen Trunkenheit.