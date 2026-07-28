Aktuelle Seite: Home > Chronik > Fünf Babyleichen in Wohnung von Paar in Südfrankreich
Wohnungstür polizeilich versiegelt

Fünf Babyleichen in Wohnung von Paar in Südfrankreich

Dienstag, 28. Juli 2026 | 12:27 Uhr
Wohnungstür polizeilich versiegelt
APA/APA/AFP/THIBAUD MORITZ
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Im Süden Frankreichs sind die Leichen von fünf Babys in der Wohnung eines Paares gefunden worden. Die Babyleichen wurden in Kartons in der Wohnung in Orange entdeckt, nachdem die Frau am Montag ein gesundes Baby zur Welt gebracht hatte, wie es am Dienstag aus Ermittlerkreisen hieß. Die Staatsanwaltschaft wollte sich auf Nachfrage zunächst nicht zu dem Fall äußern.

Im Februar war im ostfranzösischen Besançon eine 50-Jährige festgenommen worden, nachdem in ihrem Gefrierschrank zwei tote Babys gefunden worden waren.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Berliner CSD-Angreifer bei Polizeieinsatz erschossen
Kommentare
84
Berliner CSD-Angreifer bei Polizeieinsatz erschossen
CSD-Anschlag – Terrorismusexperte sieht schwere Versäumnisse
Kommentare
32
CSD-Anschlag – Terrorismusexperte sieht schwere Versäumnisse
Vierter Einbruch innerhalb von nur zwei Jahren
Kommentare
28
Vierter Einbruch innerhalb von nur zwei Jahren
Integration: Wer soll den Sprung ins kalte Wasser wagen?
Kommentare
26
Integration: Wer soll den Sprung ins kalte Wasser wagen?
“Körper von Frauen darf nicht zum ideologischen Schlachtfeld werden”
Kommentare
25
“Körper von Frauen darf nicht zum ideologischen Schlachtfeld werden”
Anzeigen
Spider-Man 4: Brand New Day
Spider-Man 4: Brand New Day
Ab 29. Juli im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 