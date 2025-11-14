Fünf Chorsänger bei Unfall in Semperoper verletzt

Von: APA/dpa

Bei einem Arbeitsunfall in der Semperoper Dresden sind fünf Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr waren sie bei einer Probe zur Oper “Turandot” von Giacomo Puccini von einer höher gelegenen Fläche etwa eineinhalb Meter gestürzt. Sie seien mit Rettungswagen in Dresdner Krankenhäuser gebracht worden. Dem Vernehmen nach soll es sich um Chorsänger handeln.

Die Ursache des Unglücks sei nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. Laut Feuerwehr hat die Oper mitgeteilt, dass alle für das Wochenende geplanten Vorstellungen wie vorgesehen stattfinden.