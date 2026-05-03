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Kriegsrelikt war unter Feuerstelle

Fünf Kinder bei Explosion an Lagerfeuer verletzt

Sonntag, 03. Mai 2026 | 14:51 Uhr
Kriegsrelikt war unter Feuerstelle
APA/APA/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert
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Von: apa

Fünf Jugendliche sind Samstagabend bei einer Explosion in St. Oswald (Bezirk Freistadt) verletzt worden. Die vier Mädchen und der Bursche im Alter von zehn bis 14 Jahren aus dem Bezirk Vöcklabruck saßen mit ihrer Jugendgruppe bei einem Lagerfeuer, als dieses um 20.00 Uhr plötzlich explodierte. Auslöser war ein Kriegsrelikt unter der Feuerstelle. Die Verletzten wurden ins Klinikum nach Linz gebracht, berichtete die Polizei am Sonntag.

Aus dem Kepler Uniklinikum hieß es am Sonntag, die Jugendlichen seien lediglich ambulant betreut worden, was auf keine schweren Verletzungen schließen lässt.

Die Polizei untersuchte eine zweite Feuerstelle neben der explodierten und fand dort ein weiteres Kriegsrelikt. Es handelte sich um eine Gewehrsprenggranate, die bereits entschärft wurde, so die Polizei. Die Granate habe sich an der Feuerstelle ein paar Zentimeter unter der Erdoberfläche befunden. In der näheren abgesuchten Umgebung der Jugendherberge wurden keine weiteren explosiven Gegenstände entdeckt. Die Ermittlungen, wie die Kriegsrelikte unter die Feuerstellen gekommen sind, liefen weiter.

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