Für Schülertransport reicht weiterhin 3G 

Bozen – Für den Schülertransport in Südtirol reicht vorerst weiter die 3G-Regelung. Das hat Gesundheitsminister Roberto Speranza am Sonntag mit einer Anordnung geklärt. Schülerinnen und Schüler müssen für die Nutzung des Dienstes also genesen, negativ getestet oder geimpft sein.

Medienberichten zufolge kommt die Regierung in Rom mit dieser Ausnahmeregelung den Forderungen einiger Regionen entgegen. Die Ausnahme betrifft aber nur die für Schüler reservierten Linien.

In Südtirol und Trentino werden hingegen sämtliche öffentlichen Verkehrsmittel für Schüler mit 3G zugänglich sein.

Wer allerdings kein Schüler oder keine Schülerin ist, muss ab Montag im Besitz des Super-Green-Passes sein, um öffentliche Verkehrsmittel nutzen zu können. Das gilt auch für Aufstiegsanlagen oder Inlands-Flüge.