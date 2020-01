Gadertal: Geschäftsinhaber sieht live bei Einbruch zu

Stern – Der Inhaber des Elektrogeschäfts „Electro Shop“ in Stern im Gadertal konnte am Dienstagabend einen Einbruch verhindern. Wie das Tagblatt Dolomiten berichtet, wurde er nach Feierabend von der Alarmanlage aufgeschreckt, die an sein Handy gekoppelt ist.

Jemand versuchte, sich gewaltsam Zutritt zu seinem Elektrogeschäft zu verschaffen. Dank einer Überwachungskamera konnte er den Einbruchsversuch sogar auf seinem Handy mitverfolgen. Umgehend begab er sich wieder zu dem Geschäft und alarmierte die Carabinieri.

