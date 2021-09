Gadertal: Mann erleidet nach Sturz von Leiter Wirbelsäulentrauma

Campill – Bei einem Arbeitsunfall in Campill im Gadertal ist am Montagabend ein Mann aus St. Martin in Thurn erheblich verletzt worden.

Der Einheimische ist bei Arbeiten auf einem Dachboden rund einen Meter von einer Leiter gestürzt und hat sich dabei an der Wirbelsäule verletzt.

Er wurde vom Team des Weißen Kreuzes erstversorgt und dann mit dem Notarzthubschrauber des Aiut Alpin ins Bozner Krankenhaus geflogen.