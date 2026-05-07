Gadertaler Schlucht: Straßensperren wegen Holzarbeiten

Von: mk

Bruneck/St. Lorenzen/Enneberg/St. Martin in Thurn – Große Waldflächen in sehr steilem und schwierigem Gelände in der Gadertaler Schlucht, vor allem im Waldbereich Plaies, sind durch Borkenkäferbefall geschädigt. Betroffen sind zwei Abschnitte, einerseits von Montal in der Gemeinde St. Lorenzen bis Longega (Zwischenwasser) in der Gemeinde Enneberg und zwischen Longega und Piculin (Pikolein) in der Gemeinde St. Martin in Thurn. Dieser Wald ist Schutzwald, das heißt, er bremst herabstürzende Steine und Blöcke und reduziert dadurch die Gefahr für den Verkehr auf der daruntergelegenen Gadertaler Straße erheblich. Da die Bäume durch die Borkenkäfer massiv geschädigt wurden, ist derzeit die Schutzwaldfunktion drastisch eingeschränkt.

Eine spezialisierte Holzschlägerungsfirma führt die nötigen Abholzungsarbeiten in der Gadertaler Schlucht durch, beginnend bei den gefährlichsten Flächen. Die geplanten Holzschlägerungsarbeiten werden von den jeweiligen Waldeigentümern in Auftrag gegeben, koordiniert von der Forstbehörde (LPA hat berichtet).

Sperrung Gadertaler Staatsstraße: Termine und Abschnitte

Von Samstag, 9. Mai, bis Sonntag, 10. Mai, ist der Abschnitt Longega-Zwischenwasser bis Montal von Samstag um 8 Uhr bis Sonntag um 18 Uhr durchgehend gesperrt.

Von Samstag, 16. Mai, bis Sonntag, 17. Mai, sind beide Abschnitte Longega-Zwischenwasser bis Montal und Longega-Zwischenwasser bis Pikolein gesperrt. Die Sperre ist im Abschnitt Longega-Zwischenwasser bis Pikolein von Samstag um 8 Uhr bis Sonntag um 18 Uhr durchgehend gesperrt. Im Abschnitt Longega-Zwischenwasser bis Montal wird die Straße von Samstag um 18 Uhr bis Sonntag um 8 Uhr befahrbar sein.

Umleitung über Furkelpass

Es gibt eine Umleitung über den Furkelpass. Die Ausweichmöglichkeit von St. Martin in Thurn über Untermoi und Welschellen ist nicht für Großfahrzeuge befahrbar.