Gampenpass: Vermisster tot aufgefunden

Tisens – Eine groß angelegte Suchaktion am Gampenpass hat ein trauriges Ende genommen. Ein 80-jähriger Mann, der in Fondo im Nonstal seinen Urlaub verbracht hatte, war am Sonntag nicht mehr zurückgekehrt. Am Montag wurde er tot aufgefunden. Auch die Bergrettung von Lana stand im Einsatz.

Von 20.00 bis 23.00 war die Suche ergebnislos verlaufen und musste auch zwischenzeitlich wegen eines Gewitters unterbrochen werden.

Um 3.00 Uhr in der Früh am Montag starteten die Einsatzkräfte erneut. Auch über Handyortung wurde versucht, den Vermissten aufzuspüren. Gegen 7.00 Uhr kam es zur traurigen Entdeckung. Der leblose Körper wurde im Bereich des Schöneck auf Tisner Gemeindegebiet gefunden.

“Der Mann ist vermutlich beim Wandern ausgerutscht und hat sich tödlich verletzt”, erklärt der Einsatzleiter der Bergrettung Lana, Jakob Mairhofer, gegenüber Südtirol News.