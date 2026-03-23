Gampenpassstraße: Zusammenstoß zwischen Bus und Pkw

Von: ka

Tisens-Prissian/Naraun – Am frühen Montagnachmittag, kurz vor 14.00 Uhr, kam es auf der Gampenpassstraße zu einer Kollision zwischen einem Bus und einem Pkw. Trotz des heftigen Zusammenstoßes sollen keine Personen ernstlich verletzt worden sein.

Auch wurde niemand im Fahrzeug eingeklemmt, der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen war jedoch erheblich.

Vor Ort im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren von Lana, Prissian und Naraun, das Weiße Kreuz und die Carabinieri.