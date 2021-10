Garagenbrand in Branzoll: Großer Sachschaden

Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauerten an

Branzoll – In Branzoll hat sich am Samstagabend kurz nach 18.00 Uhr ein Brand in der Kellergarage eines Wohngebäudes entwickelt.

Die Feuerwehrleute konnten den Brand rasch löschen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt, aber der Sachschaden ist beachtlich.

Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten haben noch einige Zeit in Anspruch genommen. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Branzoll und Leifers sowie die Behörden.