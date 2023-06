Garagenbrand womöglich durch E-Bike-Batterie ausgelöst

Einsatz für die Wehrleute in Leifers

Leifers – Am Dienstagabend kurz vor 22.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Leifers zu einem Garagenbrand in der Marconistraße in Leifers gerufen.

Der Eigentümer hatte das Feuer rechtzeitig bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Das rasche Eingreifen der Wehrleute konnte größeren Sachschaden verhindern. Ein Kühlschrank, Motorräder und andere Gegenstände wurden durch die Flammen allerdings in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten haben noch einige Zeit in Anspruch genommen.

Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen: Laut der Zeitung Alto Adige könnten die Batterien eines E-Bikes beim Laden Feuer gefangen haben. Ebenso im Einsatz waren die Carabinieri.