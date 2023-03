Gasherd in Brand geraten

Innichen – Am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr geriet im Garten eines Wohngebäudes in Innichen ein Gasherd in Brand.

Dabei fing auch das Holzgestell, auf dem der Herd abgestellt war, Feuer. Durch die Flammen wurden auch Teile der Fassade in Mitleidenschaft gezogen.

Durch den raschen Einsatz eines Nachbarn sowie der Feuerwehrleute der Wehren von Innichen und Vierschach konnte das Feuer aber schnell gelöscht und somit eine weitere Ausbreitung auf das Gebäude verhindert werden.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt.