Gebühr für Unfallbericht der Polizei: Übliches Vorgehen

Von: luk

Bozen – Wer in Bozen einen offiziellen Unfallbericht der Stadtpolizei anfordert, muss seit Anfang 2024 dafür bezahlen: 30 Euro kostet der Zugang zur digitalen Kopie des Berichts. Das hat die Stadtverwaltung mit einem Beschluss der Gemeindeverwaltung (Nr. 636 vom 14. November 2023) festgelegt.

In einer Antwort auf eine Bürgeranfrage bestätigt die Bozner Stadtpolizei: „Der Zugriff auf die endgültige Dokumentation des Straßenunfalls ist nur nach Zahlung von 30 Euro möglich, wie vom Gemeinderat zu Beginn des Jahres 2024 beschlossen.“ Die Gebühr kann per Banküberweisung oder über die Plattform incidentistradali.com entrichtet werden.

Für viele kommt diese Neuerung überraschend. Ein Südtirol News-Leser fragt sich: “Habe ich das verpasst, dass man in Bozen seit Anfang 2024 für Unfallberichte bezahlen muss? Wir zahlen ja ohnehin Steuern – und jetzt müssen wir zusätzlich für ihre Arbeit zahlen?”

Doch Bozen steht mit dieser Praxis keineswegs alleine da: Auch in anderen Gemeinden Südtirols und vor allem italienweit wird das so gehandhabt. Aus Polizeikreisen heißt es, dass dies mittlerweile Standard sei. Es werde so gehandhabt, weil Bürgerinnen und Bürger wegen jeder Kleinigkeit eine Unfallaufnahme fordern. Die Polizei werde eigentlich nur benötigt, wenn ein Unfall Verletzte fordert. Die Verkehrsteilnehmer verlangten aber immer öfter, dass ein Unfall wegen jedem Kratzer von der Polizei aufgenommen wird. Doch die Polizeiorgane könnten dieser Nachfrage nicht nachkommen. Es gebe schlicht zu wenig Personal. Aus diesem Grund hätten viele Gemeinden eine Gebühr eingeführt.

Tatsächlich ist die Gebühr also keine Bozner Eigenheit: In vielen italienischen Städten wird für die Ausstellung oder Kopie von Unfallberichten bereits seit Jahren eine Verwaltungsgebühr verlangt. Damit sollen laut Behörden die Kosten für die Bearbeitung und Archivierung gedeckt werden.