Gedenkfeier für ermordete Agitu Gudeta in Bozen

Bozen – Vor dem Dom in Bozen haben sich am Neujahrstag Dutzende zu einer Gedenkfeier für die im Fersental ermordete Ziegenzüchterin Agitu Gudeta versammelt.

Organisiert wurde die Gedenkfeier von der Vereinigung Slow Food und Freunden der 42-Jährigen.

Wie berichtet, war die Frau aus Äthiopien vor vier Tagen in ihrem Haus im Fersental getötet worden. Ein Mann aus Ghana, der für Gudeta gearbeitet hat, gilt als tatverdächtig. Es soll Streit um Geld gegeben haben.

Agitu Gudeta stammte aus Äthiopien und hatte sich im Fersental eine neue Existenz aufgebaut. Sie hat dort seltene Ziegen gezüchtet und daraus Käse hergestellt, der auch bei uns in Südtirol verkauft wurde.

Heute um 17.00 Uhr findet am Waltherplatz in Bozen eine weitere Gedenkfeier für Agitu Gudeta statt.

Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, treffen heute auch die Geschwister der 42-Jährigen in Italien ein. Sie leben in Kanada und in den USA und wollen den Leichnam von Agitu Gudeta nach Äthiopien überführen.