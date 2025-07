Gefährliche Fahrt in der Nacht

Von: mk

St. Ulrich/Lajen – Eine arbeitsintensive Nacht haben die Carabinieri von St. Ulrich in Gröden hinter sich. Im Rahmen gezielter Verkehrskontrollen wurden drei Personen wegen schwerwiegender Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung angezeigt.

Der erste Fall ereignete sich in Lajen auf der Staatsstraße. Die Ordnungshüter kontrollierten eine 24-jährige Frau, die am Steuer saß und positiv auf Alkohol getestet wurde. Weil sie über ein Promille im Blut hatte, wurde sie wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt. Ihr wurde der Führerschein sofort entzogen.

Kurz darauf kam – ebenfalls im Gemeindegebiet Lajen – ein 19-Jähriger mit seinem Volkswagen Polo von der Straße ab und landete im Böschungsbereich. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille, was deutlich über dem erlaubten Limit liegt. Auch er wurde wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt und ihm wurde sein Führerschein entzogen.

Sowohl der Lenker als auch ein Beifahrer hatten sich nach dem Unfall zunächst im Wald versteckt, der Fahrer konnte jedoch kurz darauf von den Carabinieri aufgespürt werden.

Schließlich wurde im Zentrum von St. Ulrich ein 31-jähriger Mann aufgehalten, der in einem Seat Ibiza unterwegs war. Wie die Ordnungshüter feststellten, befand sich der Mann offensichtlich in berauschtem Zustand. Allerdings verweigerte er einen Test auf Drogen, was einen Verstoß gegen Artikel 187 der Straßenverkehrsordnung darstellt.

Fahrerlaubnis und Versicherungsdokumente waren in allen drei Fällen gültig. Nun muss sich die Justiz mit den Vorfällen befassen.