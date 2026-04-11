Gefälschte Sprachzertifikate: Ex-Wachmann unter Hausarrest

Von: luk

Bozen – Im Zuge der Ermittlungen zu gefälschten Sprachzertifikaten im Südtiroler Gesundheitswesen hat die Finanzpolizei einen ehemaligen Wachmann des Krankenhauses Bozen unter Hausarrest gestellt. Der Mann steht im Verdacht, gemeinsam mit weiteren Beteiligten über 40 gefälschte Zertifikate beschafft und an medizinisches Personal verkauft zu haben.

Laut Staatsanwaltschaft soll er für die aus Deutschland stammenden Dokumente jeweils rund 4.000 Euro verlangt haben. Die Zertifikate dienten dazu, den erforderlichen Zweisprachigkeitsnachweis für den Zugang oder eine Festanstellung im öffentlichen Dienst zu umgehen. Erhärtet sich der Verdacht drohen dem Beschuldigten Anklagen wegen Urkundenfälschung und Betrugs.

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen und richten sich auch gegen weitere Personen. Dabei wird geprüft, ob zusätzliche unrechtmäßig erworbene Sprachzertifikate im Umlauf sind, die möglicherweise auch von italienischen Sprachschulen ausgestellt wurden. Neben strafrechtlichen Konsequenzen könnten auch Verfahren wegen Schadens für die öffentliche Hand folgen.

Der Fall steht im Zusammenhang mit früheren Untersuchungen: Bereits im vergangenen Jahr waren mehrere Ärztinnen und Ärzte am Krankenhaus Bozen ins Visier der Ermittler geraten. Sie sollen gefälschte Sprachzertifikate verwendet haben, um den Zweisprachigkeitsnachweis zu erhalten. Auslöser waren Hinweise des Amtes für Landessprachen.