Gegner mit Beil bedroht: Polizei schiebt drei Tunesier ab

Bozen – Die Polizei hat in Bozen drei mutmaßliche Straftäter abgeschoben, wovon mindestens zwei davon als gefährlich gelten. Einer von ihnen ist im August bei einer Schlägerei mit einem Beil auf seine Gegner losgegangen.

Die Ordnungshüter haben unter anderem am Bahnhofspark und im Zentrum der Stadt verschärfte Kontrollen durchgeführt. Auch Hundestaffeln der Finanzpolizei kamen zum Einsatz. 53 Personen wurden identifiziert, drei davon angezeigt. Acht weitere Personen wurden der Gemeinde verwiesen.

50 Grammm Haschisch haben die Ordnungshüter beschlagnahmt. Ein mutmaßlicher Drogenkonsument wurde dem Regierungskommissariat gemeldet. Die Polizei hat außerdem sieben öffentliche Lokale kontrolliert.

Drei Tunesier, die sich illegal in Italien aufhalten, wurden in Abschiebezentren nach Gradisca d’Isonzo und Mailand überstellt. Einer davon ist mehrfach vorbestraft – unter anderem wegen häuslicher Gewalt. Anfang August hatte er sich an einer heftigen Schlägerei hinter dem Stadttheater in Bozen beteiligt. Um auf seine Widersacher loszugehen, nutze er ein Beil. Die „Waffe“ haben Polizisten im Anschluss beschlagnahmt.

Ein zweiter Tunesier, der unter anderem wegen versuchten Mordes vorbestraft ist, war zuletzt wegen einer Reihe von Ladendiebstählen angezeigt worden.