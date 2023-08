Geht nicht zu “letztem Treffen” hin!

Trauer und Entsetzen nach Frauenmord in Schlanders

Schlanders – Nach dem Mord an Celine Frei Matzohl herrscht Fassungslosigkeit im Vinschgau und darüber hinaus. Unterdessen nimmt die Untersuchung ihren Verlauf. Am heutigen Mittwoch findet die Haftprüfung statt. Ihr ehemaliger Partner – der 28-Jährige Omer Cim – gilt als einziger Verdächtiger.

Auch die Obduktion wird am heutigen Mittwoch durchgeführt. Mit rund zehn Messerstichen ist die 21-Jährige in Schlanders in der Wohnung des Ex-Freundes getötet worden. Die Stichwunden konzentrieren sich auf den Hals- und Bauchbereich.

Die junge Frau hatte schon im Juni Anzeige wegen Körperverletzung und schwerer Bedrohung gegen Cim erstattet, weil er im Auto auf sie losgegangen ist. Ein Annäherungsverbot wurde deshalb aber nicht ausgesprochen. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, sei dies in solchen Fällen nicht möglich. Mehrere Frauenverbände kritisieren die Gesetzeslage scharf.

Gleichzeitig warnen diese Verbände Frauen und Mädchen davor, sich mit einem gewalttätigen Partner zu einem „letzten Treffen“ zu verabreden. Das Risiko sei in solchen Fällen besonders hoch.

So ähnliche könnte es auch im Fall von Celine Frei Matzohl gewesen sein. Wie die italienische Tageszeitung Alto Adige berichtet, soll Omer Cim damit gedroht haben, sich das Leben zu nehmen, sollte sich 21-Jährige nicht mit ihm zu einer letzten Aussprache treffen. Laut einer Astat-Erhebung aus dem Jahr 2019 zum Täterprofil bei Frauenmorden werden in 64 Prozent der Fälle der Partner und in 20 Prozent der Ex-Partner zum Täter.

Dass der 28-Jährige neben Gewalt auch zu Eifersucht und besitzergreifendem Verhalten neigt, zeigt die Tatsache, dass er im Juli seinen Zweitjob als Hilfskraft in einem Hotel hinschmiss, um seiner Ex-Freundin besser nachstellen zu können. Vormittags arbeitete er als Metzger. Seine Absichten soll er einer dritten Person gegenüber zugegeben haben. Doch damit nicht genug. Einem Bekannten soll er vor Wochen anvertraut haben, auf der Suche nach einer Pistole zu sein – ein weiteres beunruhigendes Puzzleteil.

Der türkischstämmige Mann hat sich in der Zwischenzeit mit seinem Pflichtverteidiger Erwin Dilitz getroffen. Noch am Sonntag soll der 28-Jährige versucht haben, sich ins Ausland abzusetzen. Er wurde kurz vor der österreichischen Grenze am Reschenpass durch Schüsse auf sein Auto aufgehalten und festgenommen.

In Schlanders und weit darüber hinaus sind Gedanken der Menschen bei der Familie und den Freunden von Celine Frei Matzohl, bei ihrer Trauer, ihrem Schock und Entsetzen. In Schlanders wurden die Fahnen mit schwarzen Bändern versehen. Geschäfte stellen in Schaufenstern Texte aus, an die junge Frau erinnern sollen.