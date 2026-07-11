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Die Berliner Polizei löste einen Großeinsatz aus

Geiselnahme in Berliner Supermarkt beendet

Samstag, 11. Juli 2026 | 09:47 Uhr
Die Berliner Polizei löste einen Großeinsatz aus
APA/APA/dpa/Marco Porzig
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Von: APA/dpa

Die Geiselnahme in einem Supermarkt im Süden Berlins ist beendet. “Der Täter ist überwältigt und die Geisel befreit”, sagte ein Polizeisprecher am Samstagvormittag. Zum Zustand der Frau konnte der Polizeisprecher zunächst nur berichten, dass sie unter Schock stehe und von Rettungskräften behandelt werde. Der Mann hatte die Supermarkt-Mitarbeiterin Freitagabend in seine Gewalt gebracht.

Kurz nach 22.00 Uhr hatte der Täter laut Polizei die Frau in dem Rewe-Markt im Stadtteil Marienfelde bedroht. Die Polizei nahm mit dem Geiselnehmer Kontakt auf. Der Mann stellte unterschiedliche Forderungen, sagte Polizeisprecher Florian Nath. Über die Hintergründe der Tat war zunächst nichts bekannt. Die Polizei betonte, dass für Anrainer keine Gefahr bestanden habe.

Supermarkt großräumig abgesperrt

Der Rewe-Supermarkt in der Hildburghauser Straße, an der Ecke zum Tirschenreuther Ring, wurde großräumig abgesperrt. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) war vor Ort. Am frühen Morgen stellten die Beamten eine Leiter ans Gebäude und verschafften sich einen Blick in den Markt, wie ein dpa-Reporter beobachtete.

Nach Angaben eines Mitarbeiters des Rewe-Supermarkts handelt es sich bei der Geisel um eine Mitarbeiterin des Geschäfts. “Sie war einfach am falschen Ort zum falschen Zeitpunkt”, sagte der 22-Jährige zu mehreren Journalisten. Die Polizei hat die Schilderungen des Mannes weder bestätigt noch dementiert.

Marienfelde liegt im Bezirk Tempelhof-Schöneberg am südlichen Rand der Hauptstadt, weit entfernt vom Berliner Stadtgeschehen. Es ist eine ruhige Wohngegend, geprägt von Einfamilienhäusern und mehrstöckigen Wohnbauten. In der Gegend befinden sich mehrere Schulen und Kindertagesstätten.

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