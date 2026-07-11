Kiew erneut unter massivem Beschuss

Von: APA/dpa/Reuters

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht auf Samstag erneut unter Raketenbeschuss geraten. Der Feind habe die Stadt mit ballistischen Raketen angegriffen, teilten Bürgermeister Vitali Klitschko und Militärgouverneur Tymur Tkatschenko auf Telegram mit. Sie riefen die Anrainerinnen und Anrainer auf, sich in Schutzräume zu begeben. Mindestens zehn Menschen wurden bei den Angriffen verletzt. Unter den Opfern sei auch ein Kind, teilte der Katastrophenschutz mit.

Ein Reporter berichtete von mehreren Angriffswellen mit schweren Explosionen. Russland habe die Hauptstadt mit sechs ballistischen Raketen, sechs Marschflugkörpern und 121 Drohnen angegriffen, erklärte die ukrainische Luftwaffe. Mindestens zwei Marschflugkörper und 111 Drohnen seien abgewehrt worden.

Bei den nächtlichen Attacken sei es in mehreren Bezirken zu Bränden gekommen. Nach vorläufigen Angaben Tkatschenkos gab es Schäden in einem Stadtbezirk im Ostteil der Stadt. Im Westteil Kiews brach demnach ein Brand in einem Bürogebäude aus. Zudem sei ein unbewohntes Gebäude beschädigt worden. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg.