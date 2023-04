Geiselsberg: Zwei Alpakas über Nacht gerissen

Geiselsberg – Im Südtiroler Pustertal haben wahrscheinlich Wölfe in der Nacht zwei Alpakas gerissen. Der Vorfall ereignete sich in Geiselsberg bei Olang. Die Tiere gehörten dem Besitzer des “Bärenhotels” und befanden sich mit zwei weiteren Alpakas mitten im Dorf, unweit von Wohnhäusern in einem Gehege.

Es ist Medienberichten zufolge davon auszugehen, dass sie von Wölfen gerissen wurden. Die Alpakas waren für das Hotel eine Art Maskottchen und wie Haustiere. Hotelgäste konnten Wanderungen mit den Tieren machen.