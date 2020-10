Geisterfahrerin sorgt in Bozen Süd für Schrecken

Bozen – Die Straßenpolizei hat am Dienstagvormittag kurz vor 10.00 Uhr in Bozen Süd bei der Einfahrt auf die Schnellstraße MeBo eine 61-Jährige in ihrem Pkw aufgehalten. Die Frau war von Ulten in Richtung Stadt unterwegs. Ihr Fahrstil war extrem gefährlich.

Offenbar ignorierte sie völlig die Verkehrsbeschilderung. Um die MeBo zu verlassen, war die Frau auf jene Abbiegung gefahren, die normaler als Zufahrt auf die Schnellstraße genutzt wird.

Damit war sie gegen die Fahrtrichtung unterwegs und setzte auf diese Weise nicht nur ihre eigene Unversehrtheit aufs Spiel, sondern gefährdete auch andere Verkehrsteilnehmer.

Die Geisterfahrerin wurde zu einer Geldstrafe von 2.050 Euro verdonnert. Außerdem wurde ihr der Führerschein entzogen und sie muss mit der amtlichen Stilllegung ihres Fahrzeugs für drei Monate rechnen.