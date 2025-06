Drogenrazzia auf dem Sommersonnenfest in Barbian

Von: Ivd

Barbian – Am Samstag kam es im Rahmen der Feierlichkeiten zur Sommersonnenwende in Barbian zu einer groß angelegten Drogenrazzia. Das Fest, das jedes Jahr eine Vielzahl an Liebhabern elektronischer Musik anzieht, war der Schauplatz eines intensiven Einsatzes zur Bekämpfung des Drogenkonsums und -handels.

Das sorgfältig geplante Vorgehen der Carabinieri führte zur Beschlagnahmung einer erheblichen Menge illegaler Substanzen, darunter Kokain, Ecstasy, Haschisch, Marihuana und halluzinogene Pilze. Zahlreiche Kontrollen vor Ort resultierten in mehreren Anzeigen wegen Verstößen gegen das Drogenstrafrecht, insbesondere der Produktion, des Handels und der illegalen Nutzung von Betäubungsmitteln.

Ein besonders auffälliger Fall betraf einen jungen, ausländischen Mann, der mit zehn Gramm Kokain im Wert von über 1.000 Euro und 0,35 Gramm Haschisch erwischt wurde. Der Verdächtige wurde daraufhin angezeigt. Darüber hinaus fanden die Ermittler kleinere Mengen Drogen, die von anderen Festivalbesuchern getragen wurden, wobei die Mengen von 0,6 bis 6 Gramm variierten.

Die Carabinieri identifizierten mehrere Verdächtige, darunter auch sieben, die für die Einleitung administrativer Sanktionen an die zuständigen Behörden gemeldet wurden. Die beschlagnahmten Drogen werden nun einer genauen Laboranalyse unterzogen, um weiterführende rechtliche Schritte zu prüfen.

Dieser Einsatz war Teil einer umfassenden Strategie der Carabinieri, die darauf abzielt, das wachsende Problem des Drogenkonsums unter jungen Menschen zu bekämpfen, insbesondere bei großen öffentlichen Veranstaltungen und Festivals. Die Behörden betonen die Bedeutung der Zusammenarbeit der Bürger und setzen weiterhin auf eine konsequente Überwachung des Gebiets, um die öffentliche Gesundheit zu schützen und die Jugend vor den Gefahren des Drogenmissbrauchs zu bewahren.