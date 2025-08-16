Unbekannte kampieren im Treppenhaus eines Wohngebäudes

Von: mk

Bozen – Die Staatspolizei hat in Bozen hat über das Feiertagswochenende rund um Mariä Himmelfahrt ihre Präsenz deutlich verstärkt. In Fokus der Kontrollen standen der Domplatz, dem Zillerplatz und dem Park der Religionen.

Die Einsatzkräfte gingen mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung nach. Insgesamt wurden 131 Personen identifiziert. Sechs von ihnen, die den Behörden bereits bekannt waren, kassierten eine Anzeige. Einige der Betroffenen, gegen die ein Aufenthaltsverbot für das Stadtgebiet vorlag, waren trotz allem wieder aufgetaucht.

Am Donnerstagvormittag musste die Polizei aufgrund einer Meldung von Anrainern in der Parma-Straße einschreiten. Dort hatten mehrere Personen im Treppenhaus eines Mehrfamiliengebäudes kampiert. Die Polizisten räumten das Treppenhaus, sodass es für die rechtmäßigen Bewohner wieder frei zugänglich war. Vier Marokkaner wurden zur Quästur gebracht und angezeigt.

Am 15. August ist die Polizei zu mehreren Supermärkten wegen versuchter Ladendiebstähle gerufen worden. Dank des schnellen Eingreifens konnten die Täter auf frischer Tat ertappt werden. Ein Tunesier, der ein Klappmesser bei sich trug, wurde unter anderem festgenommen und wegen schweren Diebstahls angezeigt.