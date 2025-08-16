Aktuelle Seite: Home > Chronik > Carabinieri stellen raffinierten Taschendieb in Bozen
Carabinieri stellen raffinierten Taschendieb in Bozen

Samstag, 16. August 2025 | 15:43 Uhr
Carabinieri 3
Carabinieri
Von: mk

Bozen – Die Carabinieri haben in Bozen in den vergangenen Tagen einem 50-jährigen Taschendieb das Handwerk gelegt. Der Mann wurde angezeigt.

Die Ordnungshüter, die in Zivil unterwegs waren und sich als Touristen tarnten, mischten sich am frühen Nachmittag im Stadtzentrum unter die Menschenmenge.

In einer belebten Straße fiel ihnen der Mann auf, der deutlich näher als normal hinter einer älteren Dame herging. Plötzlich streckte der 50-Jährige seine Hand in die Tasche der Passantin und entwendete äußerst geschickt ein kleines Münzportemonnaie. Darin befanden sich etwa zehn Euro in Kleingeld.

Die Carabinieri griffen sofort ein, stellten den Langfinger und gaben der Frau ihr Eigentum zurück. Die 84-Jährige hatte den Diebstahl nicht einmal bemerkt.

Wie die Carabinieri mitteilen, sollen ähnliche Einsätze in belebten Bereichen der Stadt fortgesetzt werden.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

