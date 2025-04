Gelöster Reifen traf in Tirol Pkw und verletzte drei Männer

Von: apa

Ein von einem Anhänger gelöster Reifen hat am Freitag auf der Inntalautobahn (A12) bei Völs (Bez. Innsbruck-Land) ein Taxi getroffen und mehrere Insassen verletzt. Der Reifen durchschlug die Windschutzscheibe des Wagens und drang in den Pkw ein, so die Polizei. Dabei zogen sich der 57-jährige Taxifahrer und sein Beifahrer Verletzungen im Kopf- und Brustbereich zu. Ein weiterer Mitfahrer erlitt leichte Blessuren im Gesicht. Alle Taxi-Insassen wurden ins Spital gebracht.

Der Reifen löste sich gegen 13.15 Uhr aus unbekannter Ursache vom Anhänger eines 31-jährigen Autofahrers aus Italien, der in Richtung Salzburg unterwegs war. Er wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert, traf einen Lkw und wurde auf die Richtungsfahrbahn nach Osten zurückkatapultiert. Dort traf der Reifen das mit fünf Personen besetzte Taxi. Die Verletzten wurden an Ort und Stelle vom Notarzt erstversorgt. Aufgrund des Unfalls war der Überholstreifen auf der A12 im Bereich Völs für rund eine Stunde gesperrt.