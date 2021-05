Gelungene Generalprobe: FCS mit sechs Toren im Test

Bozen – Gelungenes Freundschaftsspiel für den FC Südtirol hinter verschlossenen Türen am späten Vormittag: Auf dem heimischen Rasen des Drususstadions trafen die Weiß-Roten auf die Primavera-Mannschaft des AC Chievo Verona unter der Leitung von Paolo Mandelli. Am Ende steht ein 6:0 für den FCS, zur Pause führt man mit 2:0.

Mister Vecchi schonte dabei vorbeugend jene Spieler, die etwas angeschlagen sind, und vertraute auf eine Startelf mit Poluzzi zwischen den Pfosten, Bussi, Polak, Heinz und Malomo in der defensiven Viererkette, Fink, Greco und Tait im Zentrum, Casiraghi und Marchi auf der Doppel-Zehn, hinter der einzigen Sturmspitze Magnaghi.

Bereits nach drei Minuten gehen die Weiß-Roten in Führung: stramme Flanke von Fink von der linken Seite in die Mitte, wo Tait gegen die Laufrichtung von Malaguti einköpft. Das 2:0 folgt in Spielminute 20 durch Casiraghi, er verwertet per strammen, flachen Direktschuss.

Beide Teams wechseln in der Halbzeitpause ordentlich durch. Unmittelbar nach Wiederanpfiff schaltet Rover am schnellsten, als Ballato nach vorne abprallen lässt, und staubt zum 3:0 ab (49.). Nur drei Zeigerumdrehungen später wird ein Abschluss von Magnaghi von einem Verteidiger der Gäste abgefälscht, der auf diese Weise rechts von Ballato einschlägt (52.). Dann schlägt Voltan einen Freistoß von rechts gefährlich vor das gegnerische Tor, Curto lenkt den Ball zum 5:0 in die Maschen (69.), ehe Odogwu in der Schlussphase den 6:0-Endstand markiert.

FC SÜDTIROL – AC CHIEVO VERONA PRIMAVERA 6:0 (2:0)

FC SSÜDTIROL – 1. Halbzeit: Poluzzi, Heinz, Fink, Bussi, Casiraghi, Greco, Tait, Malomo, Polak, Magnaghi, Marchi.

FC SÜDTIROL – 2. Halbzeit: Pircher, Bussi (76. Sinn), Heinz (76. Sonnenburger), Curto, Morelli, Karic, Gatto, Voltan, Rover, Magnaghi (65. Bertuolo), Odogwu

Auf der Ersatzbank: Hannachi

Trainer: Stefano Vecchi

AC CHIEVO VERONA PRIMAVERA: Malaguti (46. Ballato), Frey, Grazioli, Munaretti (68. Oboe), Vesentini (57. Momodu), Nador (69. Anselmi), Meneghini (46. Bontempi), Pavlides, Priore, Orfei, Sperti (46. Arduini)

Auf der Ersatzbank: Rendic

Trainer: Paolo Mandelli

SCHIEDSRICHTER: Andrea Bordin aus Bassano del Grappa (Die Assistenten: Michele Collavo & Marco Ceolin aus Treviso)

TORE: 1:0 Tait (3.), 2:0 Casiraghi (20.), 3:0 Rover (49.), 4:0 Magnaghi (52.), 5:0 Curto (69.), 6:0 Odogwu (86.)

ANMERKUNGEN: Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit, heiterer Himmel, Temperaturen um 16°C, Rasen in gutem Zustand. Ecken: 6-4 (3-4)