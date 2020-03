Gemeinsam Fußballspielen und Biertrinken trotz Corona-Krise

Corvara – Die Finanzpolizei von Bruneck hat in Corvara vier junge Erwachsense beim gemeinsamen Biertrinken und Jugendlichen erwischt – und das trotz der ganzen Appelle, zu Hause zu bleiben, und der gesetzlichen Verbote.

Im ganzen Staatsgebiet herrscht Ausgangssperre, um die Verbreitung des Coronavirus zu unterbinden. Doch die Gruppe kümmerte sich nicht darum.

Die Betroffenen im Alter zwischen 22 und 31 Jahren trugen Sportkleidung und haben sich auf dem Parkplatz in der Nähe der Eishalle getroffen. Offenbar haben sie die eigenen vier Wände ohne triftigen Grund verlassen.

Als die Finanzpolizisten sie über die Maßnahmen zum Schutz vor Covid-19 aufklärten, rechtfertigten sich die Betroffenen damit, dass sie sich zu Hause gelangweilt hätten. Sie hätten sich getroffen, um gemeinsam Fußball zu spielen und sich die Zeit zu vertreiben.

Weil sie weder aus Arbeits- noch aus gesundheitlichen Gründen ihre Wohnung verlassen haben, kassierten die vier eine Anzeige.

Dasselbe Schicksal ereilte weitere Vierergruppe im Alter zwischen 20 und 28. Die Männer, die aus dem Kosovo stammen und in Sand in Taufers sowie in St. Martin in Thurn ansässig sind, haben sich bei einer Tankstelle in Bruneck getroffen und setzten sich an einen Tisch im Freien, um gemeinsam zu rauchen und sich zu unterhalten.

Vor den Ordnungshütern versuchten sich die vier Männer dadurch zu rechtfertigen, indem sie erklärten, sie hätten Zigaretten gekauft. Da sie sich jedoch außerhalb ihrer Wohnsitzgemeinde befanden, hielten das die Beamten für unglaubwürdig.