Gemeinsam statt einsam

In Kaltern entsteht eine weitere Selbsthilfegruppe gegen Einsamkeit

Von: mk

Kaltern – Das Eis ist gebrochen. Das Interesse groß. Nachdem vor wenigen Tagen in Meran mit großem Andrang die erste Südtiroler Selbsthilfegruppe gegen Einsamkeit gegründet worden ist, entsteht nun in Kaltern eine weitere Gruppe. Das Ziel ist es Menschen zusammenbringen, denn Einsamkeit ist ein großes gesellschaftliches Problem unserer Zeit.

Es gibt zunehmend Menschen, die einsam sind oder sich einsam fühlen. Es offen anzusprechen, fällt niemanden leicht. Doch nun trauen sich immer mehr Betroffene aus der Deckung. So wurde die Gründung der ersten Südtiroler Selbsthilfegruppe gegen Einsamkeit Ende Jänner in Meran zu einem großen Erfolg. Das Interesse im Vorfeld war enorm und zum ersten Treffen der Gruppe sind schließlich rund 40 Interessierte gekommen, eine Handvoll Männer und der Großteil Frauen im Alter von 60 plus.

“Der Start war vielversprechend. Es hat sich eine lebhafte Diskussion entwickelt, mit vielen Ideen und Absichten. Wichtig war das Zusammenkommen und sich aus der Deckung wagen. Jetzt wird man sehen, was sich daraus entwickeln wird. Ein nächstes Treffen wurde bereits vereinbart und zudem wird nun bereits eine zweite Gruppe gegründet, im Überetsch-Unterland”, sagt Günther Sommia von der Dienststelle für Selbsthilfegruppen im Dachverband für Soziales und Gesundheit: “Aufgrund des großen Interesses sind wir dabei, weitere Gruppen zu starten. Für diese weitere Gruppe in Kaltern werden nun noch weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesucht. Aber ebenso können sich grundsätzlich auch Interessierte aus allen anderen Landesteilen melden, denn überall können weitere Gruppen entstehen, wenn sich genügend Personen melden. Diskretion wird selbstverständlich zugesichert!”, versichert Sommia.

Das erste Treffen der Gruppe Kaltern findet am 15. Februar 2025 statt. Interessierte können sich ab sofort melden.

Weitere Infos unter Tel. 0471 1888110, oder E-Mail an selbsthilfe@dsg.bz.it bei der Dienststelle für Selbsthilfegruppen im Dachverband für Soziales und Gesundheit.