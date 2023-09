Genuatief sorgt für reichlich Regen – Spätsommer ab Sonntag

Fernerbach in Ridnaun schwillt bedrohlich an - VIDEO

Bozen/Ridnaun – In Südtirol ist spätestens seit heute Nacht Regenwetter angesagt. In Bozen hat es bereits in der Nacht zu regnen begonnen. Besonders in den Südstaulagen fällt derzeit ordentlich Niederschlag, wie auch Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf “X” (vormals Twitter) erklärt.

Besonders gut funktioniert der Südstaueffekt im hinteren Passeiertal, in Platt bereits 50 l/m² und es regnet hier ohne Unterbrechung weiter. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) September 22, 2023

Schuld daran ist ein Genuatief, das sehr feuchte Luftmassen an die Alpensüdseite drückt.

Fernerbach schwillt bedrohlich an

In Ridnaun hat es bereits am Donnerstagabend zu regnen begonnen. Der Fernerbach ist dort zu einem reißenden Strom angeschwollen. Ein Leser hat uns diese beeindruckenden Videos zukommen lassen.

Sobald es auf dem Gletscher schneit, hört der Einfluss von Schmelzwasser in den Bach auf.

Wie geht es weiter?

Am Samstag wandert das Genuatief langsam nach Osten weiter, schickt aber an seiner Rückseite noch teils feuchte Luft nach Südtirol. Die Wolken überwiegen daher, die Sonne scheint nur zeitweise und im Tagesverlauf sind wieder lokale Regenschauer möglich. In den nördlichen Tälern frischt Nordföhn auf.

Sonntag bringt Spätsommerliches Wetter

Am Sonntag wird es dann wieder sonnig. Die morgendlichen Restwolken am Alpenhauptkamm bzw. die lokalen Nebelfelder im Pustertal lösen sich auf. Im Norden ist es noch einmal föhnig.

Der Montag verspricht sehr sonniges Wetter. Nach einem kühlen Morgen wird es am Nachmittag spätsommerlich warm.

Auch am Dienstag setzt sich das sonnige und milde Wetter fort.

Der Mittwoch verspricht weiterhin viel Sonnenschein.