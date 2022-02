Geplünderte Autos, gestohlene Fahrräder: Einbruchsserie in Garagen

Anrainer in Obermais sind frustriert

Meran – Wieder haben Einbrecher in Obermais in Meran zugeschlagen. Wie die italienische Tageszeitung Alto Adige berichtet, wurden fast ein Dutzend Garagen in der Gegend zwischen der Schaffer- und der Dante-Straße sowie dem Winkelweg geplündert.

In der Schaffer-Straße wurden in der Nacht auf Samstag alle vier Garagen eines Mehrfamilienhauses geräumt. In einer davon stand ein E-Bike im Wert von 2.500 Euro. Aus den geparkten Autos wurden hingegen Wertgegenstände entwendet, ohne dass die Scheiben eingeschlagen wurden. Vermutlich wollten die Täter es vermeiden, Lärm zu erzeugen.

Ob alle betroffenen Anrainer Anzeige erstatten, ist noch unklar. Viele sind frustriert. „Es kommt ständig zu Einbrüchen. Eine Anzeige bringt nichts, sondern sie macht dich nur noch wütender“, erklärt eine Frau laut Alto Adige. Besser sei es, die Öffentlichkeit über die Vorfälle in Kenntnis zu setzen.

Im Winkelweg wurde in Garagen eingebrochen, die fast direkt auf die Straße gerichtet sind. „Die Täter haben unsere Garagen wie Konservendosen geöffnet – als ob sie einen Schlüssel gehabt hätten“, erklärt ein Anrainer. Einige hätten zunächst nicht einmal bemerkt, dass Unbekannte in ihre Garage eingedrungen sind.

Auch im Winkelweg wurden Objekte aus geparkten Autos entwendet, die in vielen Fällen nicht abgesperrt waren. Oft handelt es sich um Gebrauchsgegenstände, die keinen allzu hohen Wert haben. Allerdings sind auch zwei teure Fahrräder verschwunden. Kein Anrainer hat etwas gehört.

In der DanteStraße haben in der Nacht auf Samstag hingegen zwei Unbekannte die Flucht ergriffen, nachdem sie ein fremdes Grundstück betreten hatten. Auch in diesem Fall hatten es die Eindringlinge vermutlich auf die Garage abgesehen. Ein Bewohner war nach Hause gekommen und hat die Pläne der Eindringlinge dem Anschein nach vereitelt.

Die Anrainer vermuten, dass die Einbrecher sich deshalb auf Garagen verlegt haben, weil dort das Risiko, auf frischer Tat ertappt zu werden, geringer ist.