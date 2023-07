Geschafft – trotz Herausforderungen

Meran – Acht erwachsene Schülerinnen und Schüler aus acht verschiedenen Nationen haben es auch dieses Jahr wieder geschafft. Sie dürfen sich über ein staatlich anerkanntes Mittelschuldiplom freuen.

Nach einem anstrengenden Schuljahr an der Abendschule „Carl Wolf“ in Meran stehen diesen mehrsprachigen Erwachsenen nun alle Türen für eine berufliche Laufbahn offen, denn Bildung schafft Aufstiegschancen. Neben Deutsch, Italienisch, Englisch und Mathematik haben sich die Schüler und Schülerinnen auch verschiedene Kompetenzen in Geschichte, Geographie, Naturkunde und Lebens-/Bürgerkunde angeeignet. Es war nicht immer einfach, nach einem langen Arbeitstag noch die Schulbank zu drücken, aber der Einsatz hat sich gelohnt! Alle acht Abendmittelschüler und -schülerinnen gehen nicht nur mit einem großen Paket an Fachwissen, sondern auch mit mehr Selbstbewusstsein und Selbständigkeit aus der Schule.

Sinn der Abendmittelschule ist es, erwachsenen Geflüchteten und Menschen mit Migrationshintergrund den Erwerb eines Mittelschuldiploms zu ermöglichen. Dadurch bieten sich den Teilnehmern und Teilnehemerinnen bessere Chancen, einen Arbeitsplatz zu finden und sich in Südtirols Gesellschaft einbringen zu können. Denn neben der Sprache ist die

Bildung der Schlüssel für die Teilnahme am wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben.

Auch im kommenden Schuljahr 2023/24 wird wieder jeweils von Montag bis Donnerstag zwischen 18:00 und 20:30 Uhr der Unterricht an der Mittelschule „Carl Wolf“ in Meran stattfinden. Anmeldungen dafür können ab sofort im Sekretariat der Schule (Carl-Wolf-Straße 30) oder per E-Mail an ssp.meranstadt@schule.suedtirol.it abgegeben werden. Vorausgesetzt werden Deutschkenntnisse auf der Niveaustufe A2.

Mit dem Modell der Abendmittelschule für Migranten und Flüchtlinge sollen vor allem auch Chancengleichheit und Nicht-Diskriminierung als Grundpfeiler einer demokratischen Gesellschaft gestärkt werden. Diese acht Menschen mit interkulturellen Kompetenzen und Mehrsprachigkeit werden die Arbeitswelt in Südtirol bereichern!