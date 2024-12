Gestohlene Fahrräder wiedergefunden

Von: fra

Leifers/Branzoll – Im Rahmen von Präventions- und Ermittlungsmaßnahmen gegen Eigentumsdelikte haben die Carabinieri von Leifers und Branzoll eine erfolgreiche Ermittlung abgeschlossen, die sich mit dem Diebstahl von zwei Fahrrädern und anderen Wertgegenständen befasste. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht vom 10. auf den 11. Dezember 2024 in St. Jakob (Leifers), als Unbekannte ein Garagentor aufbrachen und in ein angeschlossenes Gebäude eindrangen.

Die Diebe entwendeten zwei Fahrräder im Gesamtwert von ca. 5.000 Euro sowie zwei Motorradhelme. Der verursachte Schaden war erheblich, da auch die Eingangstür beschädigt wurde und die gestohlenen Gegenstände nicht versichert waren.

Durch schnelle Ermittlungen, unter anderem unterstützt von Überwachungskamerabildern, gelang es den Carabinieri, entscheidende Hinweise zu sammeln, die zur Identifizierung des Aufbewahrungsorts der Fahrräder führten. Diese befanden sich in einem Mehrfamilienhaus in der Palermostraße in Bozen. In einem daraufhin durchgeführten Einsatz fanden die Carabinieri beide Fahrräder.

Ein 20-Jähriger aus Bozen wurde wegen Hehlerei angezeigt. Die gestohlenen Fahrräder wurden umgehend an den rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben. Dieser bedankte sich bei den Carabinieri für ihre Arbeit. Die Ermittlungen dauern an, um zu klären, ob der Verdächtige auch am Diebstahl beteiligt war oder ob er, wie er angab, die Fahrräder auf dem Schwarzmarkt gekauft hatte. Die Ermittlungen werden nun von der Justizbehörde in Bozen geprüft.

Die Carabinieri warnen allgemein davor, verlockende Angebote zu misstrauen, bei denen die Preise weit unter dem Marktwert liegen, um nicht in rechtliche Schwierigkeiten zu geraten.