Aktuelle Seite: Home > Chronik > Gestohlene Laptops: GPS-System liefert den Hinweis
Wohnungsdurchsuchung in Leifers

Gestohlene Laptops: GPS-System liefert den Hinweis

Samstag, 31. Januar 2026 | 12:24 Uhr
31.01.2026 CC Egna
Carabinieri
Schriftgröße

Von: mk

Leifers – Die Carabinieri haben am Freitagabend zwei gestohlene Laptops sichergestellt und sie ihren rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben.

Ein Mann aus dem Passeiertal hatte zuvor bei der Carabinieri-Station in Leifers Anzeige erstattet, nachdem Diebe seinem minderjährigen Sohn im Stadtgebiet von Meran den Rucksack entwendet hatten. Im Inneren des Rucksacks befand sich ein Laptop, der dank Geolokalisierung in Leifers geortet werden konnte.

Gegen 19.00 Uhr nahmen die Carabinieri bei besagter Adresse eine Durchsuchung der Wohnung vor. Die Operation verlief erfolgreich: Im Schlafzimmer der Wohnung entdeckten die Ordnungshüter den als gestohlen gemeldeten Laptop. Doch dabei blieb es nicht: Die Beamten stellten ein zweites Gerät sicher, das sich ebenfalls als Diebesgut herausstellte.

Besonders bemerkenswert war: Der zweite Laptop gehört einer 52-jährigen Frau aus Marling, die genau in diesem Moment auf der Carabinieri-Station in Meran den Diebstahl zur Anzeige bringen wollte.

Beide Geräte wurden beschlagnahmt, um sie den rechtmäßigen Eigentümern zurückzugeben. Ein 22-Jähriger aus Leifers wurde wegen Hehlerei angezeigt. Die Bozner Staatsanwaltschaft leitet die Untersuchung gegen ihn.

Weiterer Verstoß geahndet

Im näheren Umkreis der Wohnung haben die Carabinieri zudem einen 28-jährigen Mann aus Pfatten identifiziert. Gegen ihn liegt ein Aufenthaltsverbot für das Gemeindegebiet von Leifers vor. Da er dagegen verstoßen hat, wurde er ebenfalls angezeigt – auch wenn ihm keine direkte Beteiligung an den Diebstählen nachgewiesen werden konnte.

Diese Aktion ist Teil der täglichen Präventionsarbeit der Carabinieri zur Bekämpfung von Raub- und Diebstahlsdelikten und zum Schutz der Bürger.

Bezirk: Burggrafenamt, Überetsch/Unterland

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt, Überetsch/Unterland

Meistkommentiert
Kein Olympia-Ticket: Busfahrer nimmt Bub nicht mit
Kommentare
116
Kein Olympia-Ticket: Busfahrer nimmt Bub nicht mit
Versammlung zu “Remigration”: Unterberger und Schullian empört
Kommentare
91
Versammlung zu “Remigration”: Unterberger und Schullian empört
Nach ICE-Skandal: Irans Terror-Gruppe könnte zu Olympia kommen
Kommentare
35
Nach ICE-Skandal: Irans Terror-Gruppe könnte zu Olympia kommen
Djokovic bezwingt Sinner und trifft im Finale auf Alcaraz
Kommentare
33
Djokovic bezwingt Sinner und trifft im Finale auf Alcaraz
Olympia: Fehlerhafte Beschilderungen werden richtig gestellt
Kommentare
23
Olympia: Fehlerhafte Beschilderungen werden richtig gestellt
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
watten.org
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 