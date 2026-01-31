Gestohlene Laptops: GPS-System liefert den Hinweis

Von: mk

Leifers – Die Carabinieri haben am Freitagabend zwei gestohlene Laptops sichergestellt und sie ihren rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben.

Ein Mann aus dem Passeiertal hatte zuvor bei der Carabinieri-Station in Leifers Anzeige erstattet, nachdem Diebe seinem minderjährigen Sohn im Stadtgebiet von Meran den Rucksack entwendet hatten. Im Inneren des Rucksacks befand sich ein Laptop, der dank Geolokalisierung in Leifers geortet werden konnte.

Gegen 19.00 Uhr nahmen die Carabinieri bei besagter Adresse eine Durchsuchung der Wohnung vor. Die Operation verlief erfolgreich: Im Schlafzimmer der Wohnung entdeckten die Ordnungshüter den als gestohlen gemeldeten Laptop. Doch dabei blieb es nicht: Die Beamten stellten ein zweites Gerät sicher, das sich ebenfalls als Diebesgut herausstellte.

Besonders bemerkenswert war: Der zweite Laptop gehört einer 52-jährigen Frau aus Marling, die genau in diesem Moment auf der Carabinieri-Station in Meran den Diebstahl zur Anzeige bringen wollte.

Beide Geräte wurden beschlagnahmt, um sie den rechtmäßigen Eigentümern zurückzugeben. Ein 22-Jähriger aus Leifers wurde wegen Hehlerei angezeigt. Die Bozner Staatsanwaltschaft leitet die Untersuchung gegen ihn.

Weiterer Verstoß geahndet

Im näheren Umkreis der Wohnung haben die Carabinieri zudem einen 28-jährigen Mann aus Pfatten identifiziert. Gegen ihn liegt ein Aufenthaltsverbot für das Gemeindegebiet von Leifers vor. Da er dagegen verstoßen hat, wurde er ebenfalls angezeigt – auch wenn ihm keine direkte Beteiligung an den Diebstählen nachgewiesen werden konnte.

Diese Aktion ist Teil der täglichen Präventionsarbeit der Carabinieri zur Bekämpfung von Raub- und Diebstahlsdelikten und zum Schutz der Bürger.